Окупанти двічі вдарили по Краматорську

У ніч з 1 на 2 січня російські війська двічі атакували Краматорськ дронами. Інформація про постраждалих та жертв не надходила. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«Приблизно о 23:00 1 січня FPV-дрон ворогів потрапив по території підприємства», — йдеться у повідомленні.



Крім того, 2 січня о 05:30 російський БПЛА «Молнія-2» потрапив по території приватного домоволодіння. На території двох садиб зафіксовано ушкодження забудови, дахів, вікон тощо.



Раніше ми писали, що 2 січня Костянтинівській міській військовій адміністрації вдалося провести евакуацію з Костянтинівки.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»