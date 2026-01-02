Зеленський запропонував Буданову очолити ОП

Президент запропонував Буданову очолити ВП. Фото: Володимир Зеленський

У п'ятницю, 2 січня, президент України Володимир Зеленський запропонував керівнику ГУР Кирилу Буданову стати головою Офісу президента. Про це він написав у телеграм.



«Зустрівся з Кирилом Будановим та запропонував йому очолити Офіс президента України. Наразі Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку у переговорах, і Офіс Президента служитиме виконання перш за все таких завдань нашої держави», — зазначив він.





За словами Зеленського, Буданов має спеціальний досвід у цих напрямках та достатню силу для досягнення результатів.



Крім того, глава держави доручив новому керівнику у взаємодії із секретарем РНБО України Рустемом Умеровим та іншими необхідними керівниками та інститутами оновити та подати на затвердження стратегічні засади оборони та розвитку України.



Нагадаємо, 28 листопада НАБУ та САП проводили процесуальні дії будинку у Андрія Єрмака.



Того ж дня президент України Володимир Зеленський оголосив про те, що Андрій Єрмак подав заяву про відставку. Заява ухвалена в рамках внутрішнього «перезавантажувального» рішення.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»