ЗСУ у центрі Покровська блокують просування росіян

Українські військовослужбовці контролюють північну частину Покровська. У центральній частині міста блокують просування російських окупантів. Про це повідомили в оперативному командуванні «Схід».



Як зазначається, ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація росіян у міській забудові.



Щодо Мирнограда, Сили оборони тримають оборонні рубежі та ліквідують загарбників на підступах до міста. Оборона міста поповнена додатковими силами та засобами.



Логістика залишається ускладненою. Для посилення наших можливостей постачання вживаються заходи щодо розширення логістичних коридорів до Мирнограда», — йдеться у повідомленні.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»