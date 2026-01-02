Росія завдала ракетного удару по п'ятиповерхівці у центрі Харкова: будинок повністю зруйнований, поранені 16 людей

Наслідки ракетного удару по центру Харкова. Фото: ДСНС

2 січня російська армія вдарила по центру Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.



Удар прийшовся по багатоповерховому будинку у Київському районі. За попередньою інформацією, є значні руйнування.



Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що окупанти завдали удару по п'ятиповерхівці.



Будинок повністю зруйнований, виникла пожежа. Також пошкоджені поруч розташовані будинки.



Наразі відомо про 13 поранених. До лікарні доправили шість людей, серед них одна жінка у важкому стані.



Президент України Володимир Зеленський розповів, що по центру міста вдарили дві ракети.



Оновлено о 15:41.



За даними Терехова, кількість поранених зросла до 16 людей.



Синєгубов повідомив, що є інформація, що під завалами перебувають люди.



Тривають пошукові роботи.

Нагадаємо, що російська армія дроном вбила жінку, яка йшла вулицями міста Костянтинівка на Донеччині.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко