Буданов стане головою ОП — генерал назвав головні завдання на новій посаді

Буданов стане головою ОП. Фото: Кирило Буданов

Кирило Буданов ухвалив пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс президента України. Про це він повідомив у своєму телеграм.



«Продовжую служити Україні. Вважаю посаду керівника Офісу Президента як ще одну межу відповідальності перед країною. Для мене це честь та відповідальність – в історичний час для України зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави. Дякую за довіру», — зазначив він.



Крім того, Буданов подякував усім бойовим побратимам та всій команді ГУР МО України за спільну роботу. За словами ексглави ГУР, нам далі робити своє — бити окупантів, захищати Україну та працювати задля досягнення справедливого світу.



Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський запропонував керівнику ГУР Кирилу Буданову стати головою офісу президента.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»