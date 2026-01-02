Прем'єр-міністерка показала момент ракетного удару по п'ятиповерхівці у центрі Харкова

Момент ракетного удару по центру Харкова. Фото: кадр із відео

2 січня російські загарбники завдали ракетного удару по Харкову. Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, опублікувавши кадри з моментом ракетного удару.



За її словами, це абсолютно варварська атака на житлові квартали та цивільних людей.



«ДСНС працює на місці. Продовжуються пошуково-рятувальні роботи», – наголосила вона.

Нагадаємо, що ракетний удар прийшовся по п'ятиповерхівці у центрі Харкова, внаслідок чого будинок повністю зруйнований і понад 15 людей поранені.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко