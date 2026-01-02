«Війна тут стала фоном життя»: прикордонники показали, як зараз виглядає Костянтинівка

Місто Костянтинівка Донецької області перебуває під ударами російських авіації та артилерії. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України, опублікувавши відео міста з висоти пташиного польоту.
За словами прикордонників, з повітря видно те, що вже не приховаєш.
«Знищені житлові квартали, випалені промзони, порожні вулиці. Війна тут стала фоном життя. Місто тримається. Досі має важливе значення на карті Донеччини», – зазначили у ДПСУ.
Нагадаємо, що 2 січня російський безпілотник вдарив по машині МВА у Костянтинівці, внаслідок чого поранені люди, яких евакуювали з міста.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко