«Війна тут стала фоном життя»: прикордонники показали, як зараз виглядає Костянтинівка

Костянтинівка. Фото: кадр із відео

Місто Костянтинівка Донецької області перебуває під ударами російських авіації та артилерії. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України, опублікувавши відео міста з висоти пташиного польоту.



За словами прикордонників, з повітря видно те, що вже не приховаєш.



«Знищені житлові квартали, випалені промзони, порожні вулиці. Війна тут стала фоном життя. Місто тримається. Досі має важливе значення на карті Донеччини», – зазначили у ДПСУ.

Нагадаємо, що 2 січня російський безпілотник вдарив по машині МВА у Костянтинівці, внаслідок чого поранені люди, яких евакуювали з міста.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко