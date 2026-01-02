Поліцейські Донеччини відзначені державними нагородами: десять — посмертно

За мужність, виявлену у бою, та вірне служіння українському народу співробітники поліції Донецької області відзначені державними нагородами. Десять правоохоронців нагороджено посмертно. Про це повідомила поліція Донеччини.



Згідно з Указом Президента України, орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено бійців батальйону поліції особливого призначення (стрілецького). Серед нагороджених — офіцери та сержанти, які брали участь у виконанні бойових завдань в умовах активних бойових дій.



Орден «За мужність» ІІІ ступеня отримали:



капітан поліції Дмитро ЖИЛКІН

лейтенант поліції Юрій ТРУСОВ

майор поліції Олександр ШЕСТАК

старший сержант поліції Віталій АНAЦЬКИЙ (посмертно)



капітан поліції Олег БАБІЧЕВ (посмертно)



капітан поліції Олексій БАЛАБА (посмертно)

майор поліції Дмитро ГАВРИК (посмертно)



старший лейтенант поліції Дмитро КОРОБЕНКО (посмертно)

підполковник поліції Дмитро МАНЖИН (посмертно)



старший лейтенант поліції Олександр ПАНТЮХОВ (посмертно)

капітан поліції Роман ХОМАЙКО (посмертно)



Медаллю «Захиснику Вітчизни» нагороджено співробітників територіальних підрозділів поліції Донецької області:



старший лейтенант поліції Артем ТКАЧЕНКО — відділ поліції № 4 (Слов'янськ) Краматорського районного управління поліції



капітан поліції Роман ПЕНЬКОВ (посмертно) — відділ поліції № 4 (Слов'янськ) Краматорського РУП



капітан поліції Ігор САМОФАЛОВ (посмертно) — Покровське районне управління поліції



Наголошується, що ці нагороди — визнання особистої мужності, професіоналізму та самовідданості правоохоронців, які до останнього виконували свій службовий обов'язок.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»