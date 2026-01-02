Ракетний удар по центру Харкова: кількість поранених зросла до 30 людей, зруйнований ТЦ

Наслідки ракетного удару по центру Харкова. Фото: прокуратура

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по центру Харкова зросла до 30 людей. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.



За даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, серед постраждалих – шестимісячний хлопчик.



Продовжується розбір завалів та пошук людей під ними.



У пресслужбі ДСНС України розповіли, що, крім будинків, зруйнований торгівельний центр та пошкоджена будівля навчального закладу.



Виникла пожежа на загальній площі 200 квадратних метрів.



За даними Харківської обласної прокуратури, по місту вдарили дві балістичні ракети «Іскандер».



Пошкоджені магазини, супермаркет та кафе.

Нагадаємо, що раніше було відомо про 16 поранених внаслідок ракетного удару по п'ятиповерхівці у центрі Харкова.



Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко показала момент ракетного удару по п'ятиповерхівці у центрі Харкова.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко