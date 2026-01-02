На російських «шахедах» помітили інфрачервоні прожектори

Фото: Сергій Флеш

Російські військові почали оснащувати ударні безпілотники типу «шахед» інфрачервоними прожекторами, які призначені для засліплення зенітних дронів та авіації. Про це повідомив український експерт із зв'язку Сергій Флеш.



За його словами, використання таких технічних рішень може суттєво ускладнити виявлення та перехоплення безпілотників засобами ППО.

«Вперше бачу подібне на “шахеді”. Це ІЧ-прожектор для засліплення зенітних дронів та авіації», — написав Флеш у соцмережі, коментуючи виявлену модифікацію дрону.

Експерт зазначив, що противник продовжує активно працювати над контрзаходами та адаптацією своїх безпілотників до умов протидії. При цьому він наголосив, що оперативний аналіз подібних нововведень та швидкий обмін інформацією між фахівцями залишаються критично важливими.

«Я аналізую такі зміни і одразу ділюсь інформацією з усіма відомствами та структурами. На жаль, ми маємо серйозні проблеми з бюрократією і іноді відсутня взаємодія між відомствами. Багато в чому ми виживаємо завдяки горизонтальним зв'язкам», — додав Флеш.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що російська армія у 2025 році значно наростила інтенсивність застосування дронів-камікадзе проти України, поступово змінивши саму тактику повітряних атак.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»