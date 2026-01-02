НЛО над столицею та чоловік на даху: поліція Києва зібрала найкурйозніші дзвінки на «102»

Фото: Національна поліція України

Столична поліція щодня приймає тисячі дзвінків та повідомлень на спецлінію «102». Серед них — звернення, які потребують негайного реагування, а також такі, що викликають подив. У поліції Києва оприлюднили добірку найбільш курйозних та незвичайних повідомлень від городян.



Так, одна з жінок попросила правоохоронців вжити заходів щодо чоловіка, який піднімався на дах будинку та, за її словами, «можливо, збирався лізти на зірку». Інший заявник поскаржився на побутову проблему: він не може підключитися до Wi-Fi відучора, тоді як у його дружини інтернет працює без перебоїв.

Ще один киянин повідомив про «точку, що світиться в небі» і припустив, що над столицею з'явилося НЛО. Знайшлося і звернення від жінки, яка помітила дивну закономірність: щоразу, коли вона відкриває вікно для провітрювання, у місті оголошують повітряну тривогу.



Не обійшлося і без зізнань із кримінальним підтекстом. Один мешканець столиці, своєю чергою, обурився тим, що правоохоронці вилучають у нього наркотичні речовини.

Серед нестандартних викликів — повідомлення дівчини про те, що до її квартири залетіла кажан, і тварину треба «негайно випровадити». А одна з жінок попросила виділити поліцейського, який на постійній основі забирав би її п'ятирічну дитину з дитячого садка.



«Ми працюємо 24/7 заради безпеки та спокою столиці та її мешканців», — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, за мужність, виявлену у бою, та вірне служіння українському народу співробітники поліції Донецької області відзначені державними нагородами.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»