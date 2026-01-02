Українські дрони спалили нафтобазу в окупованих Ровеньках

У мережі з'явилися супутникові знімки нафтобази в окупованих Ровеньках до та після удару українських дронів.

31 грудня Сили безпілотних систем спільно із СБУ провели успішну атаку на нафтобазу в окупованих Ровеньках Луганської області. Внаслідок атаки на об'єктах бази спалахнула сильна пожежа.



Окупанти заявили про 9 ударів по «цивільному об'єкту», проте місцеві жителі підтверджують, що пожежа охопила ключові резервуари з нафтопродуктами, які використовувалися для постачання армії РФ.



Супутникові знімки та кадри з дронів підтвердили масштаб руйнувань на базі, яка була важливим логістичним вузлом для російських військ.



За інформацією джерел, нафтобаза вже зазнала пошкоджень раніше, ніж очікувалося, що значно знизило її можливості для забезпечення окупантів паливом.

Нагадаємо, 2 січня було атаковано енергетику окупованої Луганської області: чотири міста залишилися повністю без світла.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»