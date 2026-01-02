Робот замість солдата: 24-а ОМБр використовує НРК під Часовим Яром

Фото: Робота екіпажу НРК 24-й ОМБр

У зоні відповідальності угруповання військ «Схід», у районі Часового Яру, продовжується бойова робота підрозділів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. На опублікованих кадрах — дії екіпажу наземного роботизованого комплексу, що використовується для забезпечення піхоти на передовій.

Це фронтова логістика без пафосу та «героїчних» прикрас: доставка боєкомплекту, продовольства та медичних засобів туди, де кожен вихід людини пов'язаний із ризиком. Перед виконанням завдання екіпаж готує НРК, підвозить його до стартової точки і далі керує машиною дистанційно, проводячи її через ділянки місцевості, що прострілюються.



Там, де бійці не повинні зайвий раз наражати себе на небезпеку, в роботу вступає робот. Принцип простий і прагматичний: техніку можна втратити, людське життя — ні, наголошують військові.

Нагадаємо, Донецька ОВА спрямувала понад 53 мільйони гривень на підтримку Сил оборони України.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»