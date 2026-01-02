Зеленський запропонував Федорову очолити Міністерство оборони України

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір змінити формат роботи Міністерства оборони та запропонував очолити відомство чинному міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову.



Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі. За словами Зеленського, йдеться не просто про кадрову перестановку, а про перегляд підходів до управління оборонним відомством.



«Вирішив змінити і формат роботи Міністерства оборони України. Новим міністром оборони я запропонував стати [міністру цифрової трансформації] Михайлу Федорову», — підкреслив президент.



Як зазначається, ключовим елементом запланованих змін може стати управлінський та технологічний досвід Федорова, який раніше відповідав за цифрові реформи та впровадження сучасних рішень у державному секторі.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив про кадрові зміни в Держприкордонслужбі та розвідці.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»