Під Волгоградом уламки БПЛА впали на нафтобазу, спричинивши пожежу

У Октябрському районі Волгоградської області зафіксовано спалах на території нафтобази після падіння високоточних уламків безпілотного літального апарату.



За словами губернатора області, «внаслідок падіння уламків БПЛА було зафіксовано загоряння на нафтобазі».



Також повідомляється, що на випадок можливої евакуації мешканців довколишніх будинків приведено в готовність пункт тимчасового розміщення. ПВР розгорнуто на базі Жовтневої школи №2. Інформація уточнюється.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»