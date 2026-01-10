Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Під Волгоградом уламки БПЛА впали на нафтобазу, спричинивши пожежу
10 січня 2026, 08:24

Під Волгоградом уламки БПЛА впали на нафтобазу, спричинивши пожежу

Ілюстративне фото Ілюстративне фото

У Октябрському районі Волгоградської області зафіксовано спалах на території нафтобази після падіння високоточних уламків безпілотного літального апарату.

За словами губернатора області, «внаслідок падіння уламків БПЛА було зафіксовано загоряння на нафтобазі».

Також повідомляється, що на випадок можливої евакуації мешканців довколишніх будинків приведено в готовність пункт тимчасового розміщення. ПВР розгорнуто на базі Жовтневої школи №2. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив в інтерв'ю The New York Times, що Путін готовий до підписання мирної угоди.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Волгоградська область
Інше
уламки безпілотника Пожежа на нафтобазі
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:47
Волноваха та сім сіл залишилися без світла після аварії на підстанції
11:01
В окупованому Маріуполі активізувалися організовані квартирні крадіжки
22:46
«Компенсаційна» бездомність: що відбувається з житлом в окупованому Маріуполі
20:40
ЗСУ вразили логістичні об'єкти загарбників на Донеччині та в Криму
18:31
На окупованій Донеччині лунали вибухи: у регіоні проблеми зі світлом
15:43
В окупованому Лисичанську з 2 січня практично немає світла: критична інфраструктура зупинена – ОВА
09:39
У Мелітополі стрімко погіршується медицина — рух «Жовта Стрічка»
16:30
Окуповану Луганщину вночі атакували безпілотники
11:28
СБС вдарили по військових об'єктах в РФ та на окупованих територіях
10:47
Окупація: у Лисичанську та Рубіжному обіцяють повернути електрику надвечір
17:27
Розібрано та вивезено: доля промислових об'єктів в окупації ►
12:23
Малий бізнес на ТОТ Донеччини опинився на межі закриття
10:25
У Маріуполі людей, які втратили дім, намагаються заселити у «безгоспні» квартири: на місці їх будинків будують житло для росіян
09:30
На окупованій Луганщині згортають соцвиплати під стандарти РФ
15:51
У ДТП під Алчевськом загинув командир 136-ї бригади РФ
12:31
Одна стихія — дві реальності: у РФ — розслідують, у Луганську — звітують
09:29
Система освіти окупованої Херсонщини залишилася без фінансування
08:28
«АТЕШ» заявив про масштабні репресії проти вірян у Криму
17:13
Окуповану Луганщину засипало снігом: проблеми мешканців тонуть у звітах «ЛНР»
16:10
Не простояла й тижня: у Луганську демонтують міську ялинку
усі новини
17:52
На Донеччині сьогодні від обстрілів загинули троє мирних жителів
17:23
Пустий пуск біля кордонів ЄС: навіщо РФ застосувала «Орєшнік» по Львову
16:53
Генштаб ЗСУ повідомив про результати нічної операції на ТОТ Донецької області та про удар по нафтобазі під Волгоградом
15:54
Армія РФ просунулась в районі Маркового та Клебань-Бика Донецької області
14:38
Обстріл Слов'янська: кількість поранених зросла до п'яти
13:47
Волноваха та сім сіл залишилися без світла після аварії на підстанції
12:58
Слов'янськ зазнав авіаудару із застосуванням КАБ
11:57
У Костянтинівці ховають у дворах, виживають на гуманітарці
11:19
Армія РФ вночі атакувала Слов'янськ, Дружківку та Краматорськ
10:34
У Росії стався масштабний збій Telegram
09:56
Дрон «Молнія» вдарив по приватному будинку у Шевченківському районі Запоріжжя
09:30
За добу на Донеччині — один загиблий і двоє поранених
08:46
Армія РФ атакувала Дніпропетровську область
08:24
Під Волгоградом уламки БПЛА впали на нафтобазу, спричинивши пожежу
21:15
Дружківка залишається без води
19:30
У ЄС пропонують посилити українську ППО та посилити санкції проти Росії
18:52
Російська армія зосередила понад 10 підрозділів навколо Мирнограда – ЗСУ
18:22
Російські війська атакували два кораблі із зерном у портах України: загинув моряк — Кулеба
17:36
Коли жар виходить з-під контролю – як безпечно знижувати високу температуру тіла (реклама)
17:28
У Слов`янську двоє піротехніків отримали поранення під час розмінування
усі новини
ВІДЕО
Пустий пуск біля кордонів ЄС: навіщо РФ застосувала «Орєшнік» по Львову Пустий пуск біля кордонів ЄС: навіщо РФ застосувала «Орєшнік» по Львову
10 січня, 17:23
Уламок авіабомби у центрі Слов'янська. Фото з відкритих джерел Слов'янськ зазнав авіаудару із застосуванням КАБ
10 січня, 12:58
Найманець РФ, на ім'я Франциск з міною ТМ-62, прив'язаною до грудей. РФ відправила африканського найманця в бій з міною на грудях
09 січня, 15:45
Уламок балістичної ракети «Орєшнік». СБУ показала уламки ракети «Орєшнік» після удару по Львівщині
09 січня, 14:24
Наслідки обстрілу РФ. РФ обстріляла медичний заклад у Херсоні: постраждали дві медсестри
09 січня, 13:35
Життя прикордонників бригади «Помста» показали у новому відео Життя прикордонників бригади «Помста» показали у новому відео
09 січня, 11:55
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір