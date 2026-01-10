Армія РФ атакувала Дніпропетровську область

Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 10 січня Дніпропетровська область зазнала масованої атаки безпілотників. За даними Повітряного командування, сили ППО знищили 27 ворожих БПЛА, проте повністю уникнути наслідків ударів не вдалося.



Як повідомляє обласна влада, у Кривому Розі та прилеглому районі зафіксовано пожежі та пошкодження інфраструктури. Внаслідок атаки відбулися відключення електропостачання. Постраждали двоє мирних жителів — 44-річний чоловік та 58-річна жінка.

Ушкодження інфраструктурних об'єктів зафіксовано у Дніпрі. В обласному центрі, а також у районі спостерігаються перебої з подачею електроенергії.



Крім того, виникла пожежа на території гаражного кооперативу: два гаражі повністю зруйновано, ще 27 отримали пошкодження. Поранення отримав 34-річний чоловік. Влада зазначає, що «як тільки дозволить безпекова ситуація», енергетики приступлять до відновлювальних робіт.



У Самарському районі внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок. Під ударом опинилася також Нікопольщина. Агресор застосовував FPV-дрони по самому Нікополю, а також по Марганецькій та Покровській громадах.

Нагадаємо, у Кривому Розі «іскандери» пошкодили 36 будинків.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»