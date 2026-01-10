За добу на Донеччині — один загиблий і двоє поранених

За добу, 9 січня, російські війська вбили одного мирного жителя Донецької області — у селі Зелене. Ще двоє людей в області отримали поранення: у Зеленому та Кіндратівці.



Про це повідомила обласна влада, уточнивши, що обстріли мали прицільний характер і торкнулися цивільного населення.



З початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 3868 мирних жителів Донецької області. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 8759 осіб.



В обласній адміністрації наголошують, що загальну кількість жертв наведено без урахування Маріуполя та Волновахи — на цих окупованих територіях досі неможливо встановити точну кількість загиблих.

Нагадаємо, у Слов'янську двоє піротехніків зазнали поранень під час розмінування.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»