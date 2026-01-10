Дрон «Молнія» вдарив по приватному будинку у Шевченківському районі Запоріжжя

Ілюстративне фото

Вранці 10 січня, близько 08:00, військові РФ атакували Запоріжжя ударним дроном типу «Молнія». Як повідомляє «Запоріжжя | Оперативно», удар прийшовся по приватному домоволодінню у Шевченківському районі міста.



Внаслідок атаки було пошкоджено житловий будинок. Вибуховою хвилею і уламками безпілотника повністю знищено автомобіль, що знаходився у дворі. За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих.



Загалом минулої доби окупаційні війська завдали 743 ударів по 31 населеному пункту Запорізької області, продовжуючи цілеспрямовані атаки по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах.

Нагадаємо, в ніч на 10 січня Дніпропетровська область зазнала масованої атаки безпілотників.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»