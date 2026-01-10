У Росії стався масштабний збій Telegram

У роботі месенджера Telegram на території Росії вранці 10 січня стався масштабний технічний збій. Про це свідчать дані сервісу Downdetector, що фіксує проблеми в роботі цифрових платформ в режимі реального часу.



За наявною інформацією, проблеми мають масовий характер і припали на період з 09:00 до 10:00 за місцевим часом. За цей період було зафіксовано понад 200 скарг.



Загальна кількість звернень за добу наблизилась до тисячі. Російські користувачі повідомляли про неможливість підключитися до сервісу та нестабільну роботу програми.



Найбільше скарг надійшло з Санкт-Петербурга і з Магаданської, Тульської, Ульянівської і Тверської областей, республік Хакасія і Алтай та Ямало-Ненецького автономного округу. В основному збій торкнувся мобільної версії месенджера.

Нагадаємо, раніше в РФ заговорили про можливе блокування сервісів Google. Роскомнагляд почав також поетапно обмежувати роботу WhatsApp.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»