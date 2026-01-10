У Костянтинівці ховають у дворах, виживають на гуманітарці

Донецька область, Костянтинівка, січень 2026 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Костянтинівка на Донеччині живе в умовах наближення лінії фронту та постійної дронової загрози. Російські FPV-дрони цілеспрямовано атакують цивільний транспорт, підпалюють автомобілі та завдають ударів по евакуаційних місіях.



Обстановка у місті критична: населений пункт цілодобово перебуває під авіа- та артобстрілами. Як повідомляє офіційний канал 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, у місті все ще залишаються кілька тисяч мирних жителів.



Люди змушені готувати їжу просто неба і виживати за рахунок гуманітарної допомоги. Загиблих внаслідок обстрілу нерідко ховають прямо у дворах житлових будинків — через неможливість безпечно дістатися кладовища.



Шанси щодо безпечної евакуації з Костянтинівки тануть з кожним днем. Військові закликають цивільне населення «негайно виїжджати із зони бойових дій», наголошуючи, що це «врятує життя мирних мешканців та дозволить підрозділам зосередитися на виконанні бойових завдань».



Незважаючи на посилення тиску з боку противника, бійці 24-ї бригади продовжують утримувати оборону в районі Часового Яру і на східних підступах до Костянтинівки, стримуючи подальше просування російських військ.

Донецька область, Костянтинівка, січень 2026 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Нагадаємо, сьогодні після опівночі, 10 січня, війська РФ завдали ударів по Дружківці, Краматорську та Слов'янську. Інформації щодо постраждалих не надходило.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»