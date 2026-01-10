Слов'янськ зазнав авіаудару із застосуванням КАБ

Уламок авіабомби у центрі Слов'янська. Фото з відкритих джерел

Слов'янськ вдень, 10 січня, зазнав авіаційних ударів з застосуванням керованих авіаційних бомб КАБ.



Армія РФ атакувала центр міста та приватний сектор. Було виявлено уламок однієї з бомб. Відео моменту влучання та наслідків ударів поширюється у соціальних мережах.



У Слов'янську після бомбової атаки видніється дим. Наслідки удару для інфраструктури уточнюються. Вже відомо про чотирьох поранених.

Нагадаємо, сьогодні вночі Слов'янськ атакували три БПЛА «Гєрань-2». Удари припали по приватному сектору, пошкоджено щонайменше 11 приватних будинків, автомобілі.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»