Волноваха та сім сіл залишилися без світла після аварії на підстанції

Тимчасово окупована Волноваха та низка прилеглих населених пунктів Волноваського району Донецької області вранці 10 січня залишилися без електропостачання.



Як повідомляють джерела, підконтрольні окупаційній владі, причиною масштабного відключення стала атака безпілотника на електричну підстанцію.



Без світла опинилися не лише сама Волноваха, а й села Хлібодарівка, Золотоустівка, Веселе, Затишне, Голубицьке та Малинівка. Інформація про аварійне відключення підтверджується повідомленнями місцевих телеграм-каналів, а також даними диспетчерських служб.



За попередніми оцінками, перебої з електропостачанням торкнулися тисячі абонентів. У Волновасі без електрики залишилися лікарні, школи та дитячі садки. Про жертви внаслідок інциденту не згадується.

Нагадаємо, під Волгоградом уламки БПЛА впали на нафтобазу, спричинивши пожежу.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»