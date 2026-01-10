Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Обстріл Слов'янська: кількість поранених зросла до п'яти
10 січня 2026, 14:38

Обстріл Слов'янська: кількість поранених зросла до п'яти

Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото із соцмереж Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото із соцмереж

У Слов'янську Донецької області кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу збільшилась до п'яти осіб. Атака сталася у суботу близько 12:10 — на цей час жителі міста почули кілька потужних вибухів.

За уточненими даними, поранення отримали четверо чоловіків 1967, 1969, 1971 та 1988 років народження, а також жінка 1990 року народження. Усі постраждалі — мирні жителі.

Інформація про стан поранених та характер отриманих травм уточнюється. Екстрені служби продовжують роботу на місці обстрілу.

Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото із соцмереж Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото із соцмереж

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про російські авіаудари по Слов'янську, в результаті яких попередньо постраждали чотири мирні жителі.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Місця
Донецька область Слов'янськ
Інше
Поранені російські авіаудари
@novosti.dn.ua

