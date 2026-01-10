Обстріл Слов'янська: кількість поранених зросла до п'яти

Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото із соцмереж

У Слов'янську Донецької області кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу збільшилась до п'яти осіб. Атака сталася у суботу близько 12:10 — на цей час жителі міста почули кілька потужних вибухів.



За уточненими даними, поранення отримали четверо чоловіків 1967, 1969, 1971 та 1988 років народження, а також жінка 1990 року народження. Усі постраждалі — мирні жителі.



Інформація про стан поранених та характер отриманих травм уточнюється. Екстрені служби продовжують роботу на місці обстрілу.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про російські авіаудари по Слов'янську, в результаті яких попередньо постраждали чотири мирні жителі.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»