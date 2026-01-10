Армія РФ просунулась в районі Маркового та Клебань-Бика Донецької області

OSINT-аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши зміни на лінії фронту в Донецькій області.



Згідно з оновленими даними, російські війська просунулися на окремих ділянках поблизу населених пунктів Марково та Клебань-Бик.

Скріншот: DeepState



«Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Маркового та Клебань-Бика», — йдеться у повідомленні DeepState.

Нагадаємо, російська армія зосередила понад 10 підрозділів навколо Мирнограда і продовжує накопичувати сили на півдні та північно-східних околицях.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»