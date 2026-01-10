Генштаб ЗСУ повідомив про результати нічної операції на ТОТ Донецької області та про удар по нафтобазі під Волгоградом

Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив ураження нафтобази на території РФ, а також низки військових об'єктів противника на тимчасово окупованих територіях України.



У рамках заходів щодо зниження наступальних можливостей російського агресора в ніч на 10 січня підрозділи Сил оборони України завдали удару по нафтобазі «Жутовська», розташованій у Октябрському районі Волгоградської області.

За даними Генштабу, цей об'єкт був задіяний у забезпеченні паливом підрозділів окупаційних військ. Ціль уражена, ступінь завданих збитків уточнюється.



Крім того, на тимчасово окупованій території Запорізької області українські сили уразили склад безпілотних літальних апаратів підрозділу 19-ї мотострілецької дивізії загарбників.



Також зафіксовано поразку пункту управління БпЛА противника у районі Покровська Донецької області. На тимчасово окупованій території Донецької області ударні безпілотники уразили низку важливих цілей ворога.



Зокрема, йдеться про місце зосередження особового складу 76-ї десантно-штурмової дивізії в населеному пункті Курахівка, командно-спостережний пункт підрозділу танкового батальйону тієї ж дивізії, а також пункт управління підрозділу 41-ї армії противника в районі населеного пункту Гірник.

У Генштабі ЗСУ наголошують, що у всіх випадках зафіксовано точні влучання ударних БпЛА за заявленими цілями. Інформація про втрати противника продовжує уточнюватись.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що тимчасово окупована Волноваха та низка прилеглих населених пунктів Волноваського району Донецької області вранці 10 січня 2026 року залишилися без електропостачання. Джерела, підконтрольні окупаційній владі, повідомляли, що причиною масштабного відключення стала атака безпілотника на електричну підстанцію.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»