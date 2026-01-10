Пустий пуск біля кордонів ЄС: навіщо РФ застосувала «Орєшнік» по Львову

Удар РФ по Львову ракетою «Орєшнік» без бойової частини не мав військового ефекту. Експерти зазначають, що «Орєшнік» у неядерній конфігурації становить обмежену загрозу і поступається за руйнівною силою іншим засобам ураження, які застосовує РФ.



Удар не спричинив руйнування критичної інфраструктури, а повідомлення про ураження газового сховища не підтвердилися. При цьому точка падіння знаходилася всього за 70 км від кордону ЄС, що вказує на політичний сигнал, а не на спробу досягти тактичного результату.



Вартість однієї такої ракети оцінюється в десятки мільйонів доларів, що робить пуск економічно недоречним.



Детальніше дивіться в авторському відеоматеріалі журналістів «Новини Донбасу»

Нагадаємо, використання Росією балістичної ракети «Орєшнік» є ескалацією проти України та спрямоване на попередження Європи та США. Про це написала високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»