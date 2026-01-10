На Донеччині сьогодні від обстрілів загинули троє мирних жителів

Фото: Вадим Філашкін

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донецької області загинули щонайменше троє людей, ще дев'ять отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



У селі Ярова Лиманської громади російські війська вбили двох чоловіків. Внаслідок того ж обстрілу поранення отримали дві жінки.



Ще одна людина загинула у Костянтинівці — по місту було завдано удару FPV-дроном.



Крім того, у середині дня російські війська скинули авіабомбу на Слов'янськ. Внаслідок атаки постраждали семеро мирних жителів.



Пошкоджень зазнали близько 20 приватних будинків, п'ять дев'ятиповерхових житлових будівель, магазин, складське приміщення, гараж та автомобілі.



Зазначається, що обстріл Донеччини триває щодня. Усі наслідки атак фіксуються, а аварійні та комунальні служби оперативно працюють над ліквідацією руйнувань.

Нагадаємо, у Костянтинівці Донецької області критична ситуація. Люди змушені готувати їжу просто неба і виживати за рахунок гуманітарної допомоги. Загиблих внаслідок обстрілу нерідко ховають прямо у дворах житлових будинків — через неможливість безпечно дістатися цвинтаря.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»