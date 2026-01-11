Сили ППО України знищили 125 із 154 російських безпілотників

Сили ППО знищили 125 дронів РФ. Ілюстративне фото

Сили протиповітряної оборони знищили 125 зі 154 безпілотників, якими росіяни атакували Україну. Про це 11 січня повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зафіксовано влучання 22 ударних БПЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Зазначається, що з 18:30 суботи, 10 січня, росіяни атакували 154 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерове, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (тимчасово окупований Крим). Близько 110 із них — дрони типу Shahed

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, на 08:00 неділі, 11 січня, ППО збила/подавила 125 дронів інших типів на сході та півдні України.