За добу війська РФ вбили чотирьох мешканців Донецької області

Минулої доби російські війська вбили чотирьох мирних жителів Донецької області: 2 в Яровій і 2 — в Костянтинівці. Ще 10 осіб в області дістали поранення: троє у Яровій та сім — у Слов'янську.

Про це вранці 11 січня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

З початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 3972 мирних жителів Донецької області. Поранення різного ступеня тяжкості дістали 8769 осіб.

В обласній адміністрації наголошують, що загальну кількість жертв наведено без урахування Маріуполя та Волновахи — на цих окупованих територіях досі неможливо встановити точну кількість загиблих.