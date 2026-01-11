Росіяни вдарили безпілотником по промзоні у Краматорську

Увечері 10 січня місто Краматорськ Донецької області зазнало російського обстрілу. Про це повідомила міська військова адміністрація зранку 11 січня.
Зазначається, що о 21:27 російські війська завдали удару безпілотником по промисловій зоні.
Наслідки повітряної атаки встановлюються.
Раніше повідомлялося, що вдень 10 січня Слов'янськ зазнав авіаційних ударів з використанням керованих авіаційних бомб КАБ. Армія РФ атакувала центр міста, приватний сектор. Було виявлено уламок однієї з бомб.
