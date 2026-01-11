Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Глава Міноборони Британії заявив про бажання «взяти під варту» Путіна
11 січня 2026, 13:08

Глава Міноборони Британії заявив про бажання «взяти під варту» Путіна

Глава Міноборони Великобританії Джон Хілі заявив про бажання взяти під варту Путіна.

Міністр оборони Великобританії Джон Хілі заявив, що, якби він мав можливість захопити будь-якого зі світових лідерів, він «взяв би під варту» главу Кремля Володимира Путіна.

Своєю думкою глава відомства поділився із виданням Kyiv Independent.

Міністр додав, що «притягнув би його [Путіна] до відповідальності».

Нагадаємо, у 2023 році Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт Путіна та російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової за підозрою в «незаконній депортації населення (дітей) з окупованих територій України» до Росії з 24 лютого 2022 року.

У російському СК зазначали, що кримінальне переслідування Путіна «носить свідомо незаконний характер» та підстав для притягнення його до кримінальної відповідальності немає. Кремль назвав рішення суду нікчемним із правової точки зору, оскільки Москва не перебуває під юрисдикцією МКС.

Інше
Володимир Путін Україна Міноборони Великобританії
