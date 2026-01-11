Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
За підозрою у вбивстві студентки в окупованому Криму затримано російського військовослужбовця — ЗМІ
11 січня 2026, 15:05

За підозрою у вбивстві студентки в окупованому Криму затримано російського військовослужбовця — ЗМІ

Ельвіна навчалася у Джанкойському професійному технікумі. 1 січня їй виповнилося 17 років. Фото: ASTRA Ельвіна навчалася у Джанкойському професійному технікумі. 1 січня їй виповнилося 17 років. Фото: ASTRA

Військовослужбовця ЗС РФ затримали за підозрою у вбивстві 17-річної студентки в окупованому Криму.

За інформацією видання ASTRA, 4 січня в окупованому Криму зникла 17-річна мешканка села Мар'їно Джанкойського району Ельвіна Кравченко.

Зазначається, що дівчина навчалася у Джанкойському професійному технікумі. 1 січня їй виповнилося 17 років. 4 січня Ельвіна повідомила рідних, що поїхала відвідати батька до сусіднього села (батько не живе з родиною), але насправді вирушила на побачення.

Як повідомили ASTRA рідні дівчини, з невідомим ним молодим чоловіком Ельвіна познайомилася в інтернеті, і того ж дня він покликав її на побачення. З того часу дівчина перестала виходити на зв'язок.

Пошуки студентки організували місцеві волонтери, розмістивши орієнтування про розшук у всіх соцмережах та місцевих ЗМІ.

За кілька днів Ельвіну знайшли в полі, вбивця намагався спалити тіло. Пізніше за підозрою у вбивстві студентки затримали російського контрактника Дмитра Попова, з'ясувала ASTRA. Цю інформацію журналістам підтвердили мешканці села Мар'їно, де мешкала дівчина, та родичі вбитої.

Наразі підозрюваний перебуває у СІЗО Сімферополя. Про те, що підозрюваного звуть «Дмитро П.», пише і російське державне видання «Російська газета», не озвучуючи той факт, що затриманий — військовослужбовець ЗС РФ.

«Лише завтра планується впізнання тіла. Похорон плануємо у вівторок. Але поки що нічого більше невідомо», — сказали ASTRA рідні вбитої дівчини.

Інше
Крим Вбивство студентка окупована територія
