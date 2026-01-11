Про атаку на три бурові установки у Каспійському морі заявив Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ заявив про атаку на три бурові установки «Лукойлу» у Каспійському морі.
За твердженням Генштабу, три бурові установки «Лукойлу» були атаковані в акваторії Каспійського моря. Йдеться про установки імені В. Філановського, імені Юрія Корчагіна та імені Валерія Грейфера.
«Ці об'єкти використовуються для забезпечення російської окупаційної армії. Зафіксовано прямі влучання. Масштаби збитків уточнюються», — заявили у відомстві.
Раніше повідомлялося, що українські безпілотники вивели з ладу платформу «Лукойл-Нижньоволжськнафта» на морському родовищі імені Філановського на північному шельфі Каспійського моря. Також атак двічі (12 та 15 грудня) зазнала платформа на нафтогазоконденсатному родовищі ім. Корчагіна.
