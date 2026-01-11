1418 днів: сьогодні війна РФ проти України зрівнялася за тривалістю із «Великою Вітчизняною»

Зруйновані приміщення медичного закладу в Оболонському районі Києва, що зазнали удару російських військ, 5 січня 2026 року. Медіацентр Україна

1418 днів тому Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, яке у РФ продовжують називати «Спеціальною військовою операцією (СВО)».



11 січня 2026 йде 1418-й день цієї війни — рівно стільки тривала «Велика Вітчизняна війна». Так російська історіографія називає частину Другої світової війни з моменту нападу нацистської Німеччини ( та інших учасників цієї коаліції) на Радянський Союз до 9 травня 1945 року, коли було підписано Акт про капітуляцію Німеччини.

При цьому Друга світова війна тривала 2194 дні: З 1 вересня 1939 (напад на Польщу) по 2 вересня 1945 (офіційна капітуляція Японії). Тобто 6 років та 1 день.



Деякі російські провоєнні пабліки також написали про це. Тон постів найчастіше нейтральний. Дехто обурився тому, що цій темі сьогодні приділяється так багато уваги. І лише кілька дозволили собі критику влади у цьому контексті.

А заступник начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ Апті Алаудінов написав пост, який назвав «листом до дідуся»:

«Сьогодні, 1418-й день Спеціальної військової операції, ми виборюємо право на життя. Ми боремося за твою пам'ять та нашу історію. Ми боремося за наші сім'ї та майбутнє наших дітей та нащадків. Ми стоїмо пліч-о-пліч за Батьківщину. Ми вистоємо, як і ви 1945 року».

При цьому російські пропагандистські канали і «важковаговики» з-поміж пропагандистів про це повідомляти не стали. Немає постів про це ні Маргарита Сімоньян, ні Володимир Соловйов, ні Ольга Скабєєва.