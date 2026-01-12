Вранці у Дружківці вода буде лише у двох районах. Фото: pixabay

Станом на ранок понеділка, 12 січня, водопостачання буде лише у двох районах міста Дружківка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.



«У зв'язку з малими обсягами води, ранкова подача води здійснюватиметься тільки в райони Сурове та Молокове», — йдеться у повідомленні.



Рятувальники доставляють технічну воду до об'єктів життєзабезпечення Дружківки. За 10 січня до міста Дружківки було доставлено 15 тисяч літрів технічної води.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»