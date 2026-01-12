В окупованих районах Донецької та Луганської областей зникло світло

Відключення електроенергії на ТОТ Донецької та Луганської областей. Створено ШІ

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зафіксовані масштабні відключення електроенергії. Про відсутність світла повідомляють місцеві Telegram-канали, що діють на ТОТ України, передають «Новини Донбасу».



Зокрема, часткове знеструмлення охопило низку міст Донецької області. За наявною інформацією, без електрики залишилися окремі райони Донецька, Макіївки, Тореза, Хрестівки (Кіровського), Шахтарська, Єнакієвого, Дебальцевого та Нижньої Кринки.



У місцевих пабліках також зазначають, що разом із відключенням електроенергії в деяких населених пунктах почалися перебої з мобільним інтернетом та зв’язком. Окремо відзначається ситуація в Горлівці. За наявними даними, в результаті просідання напруги в місті було зупинено роботу 73 котелень, що може призвести до перебоїв з теплопостачанням.



Крім того, проблеми з електропостачанням зафіксовано і на окупованій Луганщині. За повідомленнями, світло зникло в Луганську, Лисичанську та Алчевську. Причини відключень наразі не уточнюються.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»