Обстріли артилерією та FPV-дронами накрили Нікополь та чотири громади області

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська завдали ударів по Нікопольському району, застосовуючи артилерію та FPV-дрони. Під обстріл потрапили сам Нікополь, а також Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади.



Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, внаслідок атаки постраждав 59-річний чоловік.



Зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури. Пошкоджено дев'ять приватних будинків, господарське будівництво, газопровід та лінія електропередачі.

Як повідомили у Повітряному командуванні, сили протиповітряної оборони збили три російські безпілотники над Дніпропетровською областю.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»