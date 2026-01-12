У Києві школяр з ножем напав на вчительку та однокласника

У Києві сталася різанина. Фото: поліція

Вранці у понеділок, 12 січня, у столичній школі сталася різанина. Вчення напав на однокласника та педагога. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Повідомлення до поліції надійшло о 8:45.



«Один із учнів прийшов до школи з ножем і напав на вчительку та однокласника. Потерпілим надається медична допомога», — йдеться у повідомленні.



Нападника затримали, поліція працює на місці події.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»