РФ атакувала дронами медиків і музичну школу у Семенівці

Вчора російські загарбники здійснили удар по медиках у Семенівці. Автомобіль «екстренки», який повертався з виклику, атакував ворожий дрон.



За словами начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслава Чауса, двоє медиків віком 47 та 54 років отримали поранення і наразі перебувають у лікарні. Автомобіль пошкоджений.

«Окрім того, під обстріл потрапила музична школа у Семенівці. Дрон поцілив у приміщення, де діти навчаються мистецтва — жодних військових цілей там не було», – йдеться у повідомленні.



Сьогодні зранку ворожий БПЛА також влучив по енергооб’єкту в Новгороді-Сіверському, внаслідок чого кілька населених пунктів залишилися без світла.