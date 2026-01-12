Майже вся окупована «ЛНР» залишилася без води. Фото: pixabay

Станом на ранок 12 січня майже вся територія так званої «ЛНР» залишилася без централізованої подачі води. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, окупанти не підготували до роботи під час негоди об'єкти критичної інфраструктури.



Крім того, після російської окупації майже вся система водопостачання перебуває в аварійному стані.



«В окупованих 2022 року містах водопроводи зруйновані чи пошкоджені, а насосні станції навіть не обладнані автономними джерелами живлення. Колективна безвідповідальність та аварійне відключення електроенергії на цих об'єктах через негоду призвели до відсутності води у кранах», — додав він.



Раніше ми писали, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зафіксовано масштабні відключення електроенергії.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»