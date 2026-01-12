Зеленський ініціював чергове продовження воєнного стану та загальної мобілізації

Ілюстративне фото

Сьогодні, 12 січня, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради ініціативу щодо продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.



Відповідні проєкти законів опубліковано на офіційному сайті парламенту. Йдеться про два окремі законопроєкти.



Перший – №14366 – передбачає затвердження указу президента про продовження воєнного стану в країні.

Скріншот: Верховна Рада України



Другий – №14367 – стосується продовження проведення загальної мобілізації.

Скріншот: Верховна Рада України



У разі підтримки цих ініціатив народними депутатами дія воєнного стану та мобілізаційних заходів в Україні буде продовжена ще на три місяці.

Нагадаємо, востаннє ВР України проголосувала продовження воєнного стану 5 листопада 2025 року.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»