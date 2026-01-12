Вступників старше 25 років можуть позбавити відстрочки від призову

До другого читання готується законопроєкт, який переглядає порядок надання відстрочки від проходження військової служби у зв’язку з навчанням. Про це повідомляє пресслужба ВРУ.



За словами голови Комітету з питань освіти Сергія Бабака, чоловіки віком 25 років і старші, які вступатимуть до закладів вищої, фахової передвищої або професійної освіти, не матимуть права на відстрочку.



«Ми не обмежуємо право на освіту, а лише переглядаємо підхід до відстрочок. Це необхідно для безпеки країни», — підкреслив Бабак.