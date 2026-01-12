Напад з ножем у школі Києва: підозрюваний міг бути пов'язаний зі спецслужбами РФ

У Києві правоохоронці розпочали досудове розслідування. Фото: поліція

У поліції розпочали розслідування за фактом нападу учня на вчительку та школяра у школі київської Оболоні. Також перевіряється вплив на нападника російських спецслужб. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.



Розслідування проводиться за ч. 2 ст. 15 ч.2 п.1 ст. 115 КК України (замах на життя двох чи більше осіб).



«Вранці 14-річний учень однієї зі шкіл Оболонського району Києва завдав ножового поранення 39-річній вчительці історії та іншому учневі. Після цього він вибіг із класу і завдав ножових поранень собі», — йдеться у повідомленні.





У прокуратурі зазначили, що всі троє зараз перебувають у лікарнях, вчителька у тяжкому стані.



У нападника в телефоні знайдено листування з невідомими особами — ймовірно, представниками російських спецслужб, з якими неповнолітній обговорював свої плани вчинити злочин. Мотиви дій школяра встановлюються.



Раніше ми писали, що вранці 12 січня у столичній школі сталася різанина.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»