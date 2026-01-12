У двох областях України викрито мережу нелегального продажу зброї

Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція запобігли новим спробам нелегальної торгівлі зброєю.



Внаслідок масштабних оперативних заходів у Київській та Дніпропетровській областях правоохоронці нейтралізували злочинне угруповання, яке готувало до підпільного продажу велику партію «трофейного» озброєння.



За даними слідства, було затримано організатора схеми, двох його спільників та ще трьох представників кримінального середовища, які намагалися збути засоби ураження. Операцію вдалося провести ще на етапі підготовки незаконного правочину — всіх фігурантів затримали в момент передачі зброї.

Серед вилученого — 75 одиниць стрілецької зброї, включаючи автомати Калашнікова, 38 бойових гранат, понад 20 підривачів, два гранатомети, а також близько 13 тисяч набоїв різного калібру. Крім того, під час обшуків виявлено значні суми готівки.

Як встановили правоохоронці, учасники угруповання таємно вивозили озброєння із прифронтових районів та зберігали його у спеціально обладнаних схронах.

Для відновлення пошкодженої зброї зловмисники облаштували підпільні майстерні прямо у своїх будинках, а нові комплектуючі замовляли через спеціалізовані інтернет-платформи.

Після приведення зброї до бойового стану фігуранти почали шукати покупців. Ними виявились представники місцевих кримінальних кіл, які могли використовувати озброєння для скоєння тяжких злочинів.

Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — «незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами чи вибуховими речовинами, вчинене групою осіб за попередньою змовою». Нині вони перебувають під вартою. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

