Бійці 5-ї штурмової бригади знищили наземні роботи РФ

НРК російських військ.

Бійці 5-ї окремої штурмової Київської бригади продемонстрували результати «полювання» на ворожі наземні роботизовані комплекси, які російські війська застосовували на передовій.



За даними військових, у ході бойової роботи було знищено кілька транспортно-логістичних наземних роботів, а також роботизований комплекс, оснащений крупнокаліберним кулеметом.



Такі системи противник використовував для підвезення боєприпасів і забезпечення вогневої підтримки своїх підрозділів. Їх ліквідація суттєво знижує можливості ворога на полі бою, позбавляючи його мобільності та вогневої переваги.







Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1060 осіб.



Крім того, українські військові знищили сім бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, один засіб протиповітряної оборони, 353 безпілотних літальних апарати, а також 98 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»