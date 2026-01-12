Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на 400 млн гривень
12 січня 2026, 13:45

Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на 400 млн гривень

Норвегія передасть 400 мільйонів доларів. Фото: скріишот Норвегія передасть 400 мільйонів доларів. Фото: скріишот

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде повідомив, що Норвегія передасть пакет підтримки для України на 400 мільйонів доларів. Про це повідомляє «Укрінформ».

За його словами, половина коштів піде на допомогу взимку, інша половина – на підтримку бюджету.

«Я хочу підтвердити, що сьогодні ми оголошуємо про новий пакет підтримки, згідно з яким негайно передається 400 мільйонів доларів, 200 мільйонів доларів з яких підуть на нагальні потреби взимку: закупівлю газу та ремонт енергетики, щоб опалення та світло працювали», — зазначив Ейде.

Крім того, решта 200 мільйонів доларів виділяється на підтримку бюджету України.

Раніше ми писали, що шведська агенція з міжнародного розвитку (SIDA) перерахувала до Фонду підтримки енергетики України 63,82 мільйона євро.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

