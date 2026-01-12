Сили оборони стримують окупантів на півночі Покровська

ЗСУ стримують росіян на півночі. Фото: скриншот

Російські окупанти активізували спроби просочитися за допомогою штурмових груп у північну частину Покровська, вище залізниці. Сили оборони зупиняють росіян. Про це повідомили у пресслужбі 7 корпусу ДШВ.



«Активні дії противник також намагається вести в районі промислової зони на північно-західній околиці міста. Мета противника - накопичити сили для подальшого просування у бік Гришиного. Однак Сили оборони діють на випередження, застосовуючи ударні БПЛА та артилерію, не дозволяючи ворогові сконцентрувати сили та засоби чи розгорнути наступальні дії», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, похолодання ускладнює ведення бойових дій для обох сторін. Також логістичне забезпечення у районі бойових дій залишається складним. Для постачання використовуються важкі дрони та наземні роботизовані комплекси.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»