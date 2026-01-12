«Шахеди» скидають міни ПТМ-3: небезпека для рятувальників і поліції

На фото зовнішній вигляд контейнера з міною на борту «Шахеда». Міна має квадратну форму.

В Україні фіксують випадки скидання мін ПТМ-3 з безпілотників типу «Шахед». Часто мінують ділянки поруч із точкою падіння дронів, розраховуючи на те, що техніка ДСНС або поліції приїде та підірветься.



Міна оснащена магнітним детонатором, що робить її особливо небезпечною. Про це повідомив фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Раніше міни можна було помітити візуально, проте глибокий сніг ускладнює їх виявлення. Через це експерти радять не наближатися до «Шахеда» на автомобілі, особливо по траєкторії його падіння.

Нагадаємо, російські дрони також атакували енергетичні об'єкти Донецької області: частина населення залишилася без електрики.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»