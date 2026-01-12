Дрони атакували одну з найпотужніших теплоелектростанцій на півдні РФ: виникла пожежа, у росіян були проблеми зі світлом

Наслідки удару по ДРЕС у Новочеркаську. Фото: кадр із відео

12 січня атакували ДРЕС у місті Новочеркаськ Ростовської області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на OSINT-аналіз.



Місцеві жителі зранку повідомляли, що на місце виїхали служби для гасіння пожежі.



За даними OSINT-аналізу ASTRA, загорівся відкритий розподільний пристрій ДРЕС. Це вузол, через який електроенергія із ДРЕС виводиться в енергосистему.



Новочеркаська ДРЕС – велика теплова електростанція у Ростовській області, яка є однією з найпотужніших на півдні Росії. Станція складається з кількох енергоблоків. Основне паливо – вугілля, резервне/додаткове – природний газ.



Як стверджують у Телеграм-каналі Exilenova+, після атаки фіксували проблеми зі світлом у Ростовській області.



Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку безпілотників на регіон.

Нагадаємо, що в ніч з 8 на 9 січня по містах Бєлгород і Орел РФ завдали ракетних ударів, внаслідок чого без світла і тепла залишилося понад пів мільйона росіян.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко