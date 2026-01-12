Російська армія скористалася погодою та посилила тиск на Часів Яр – ЗСУ

Удар по окупантах у Часовому Яру. Фото: кадр із відео

Війська Росії скористалися погодними умовами та посилили тиск на місто Часів Яр Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 24-ї механізованої бригади ЗСУ.



Окупанти намагаються накопичувати сили та застосовують усі види озброєння, у тому числі реактивні системи залпового вогню.



«Однак наші воїни тримають оборону. За минулий тиждень у смузі відповідальності 24-ї ОМБр вдвічі зросла кількість знищених загарбників та їхньої військової техніки порівняно з попереднім тижнем», – зазначили у бригаді.

Нагадаємо, що російська армія зосередила понад 10 підрозділів навколо міста Мирноград на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко